Мелания Тръмп открехва завесата. Разказва за драматични 20 дни

Мелания Тръмп прикова вниманието след като пусна трейлър за новия си филм, който предлага безпрецедентен достъп до личния ѝ живот в навечерието на завръщането на съпруга ѝ в Белия дом.

104-минутната лента, озаглавена "Мелания", ще се появи по кината по целия свят на 30 януари, като ще разкаже за драматичните 20 дни преди встъпването в длъжност на Доналд Тръмп.

Amazon финансира филма с 40 милиона долара - най-голямата сделка за документален филм в историята - след като победи конкурентите си Disney, Netflix и Paramount в ожесточена наддаваща война.

Трейлърът започва с поразителен момент, в който Първата дама се готви да влезе в ротондата на Капитолия в своя вече емблематичен ансамбъл за встъпване в длъжност. "Ето ни отново", казва тя, отправяйки многозначителна усмивка към камерата под широкополата си шапка.

Идеята за филма се ражда веднага след изборната победа на Тръмп, като преговорите започват само няколко дни по-късно, на 18 ноември миналата година.

Първата дама участва активно във всеки аспект на продукцията и настоява за кинематографично съвършенство. Тя не иска филмът да изглежда като обикновен документален филм, а като "изтъкнат филм", разкриват запознати.

