Още по-чудак: Джони Деп се завръща в Холивуд преобразен до неузнаваемост
Актьорът влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в мрачна нова версия на „Коледна песен“
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Актьорът влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в мрачна нова версия на „Коледна песен“
Лентата всъщност е биографичен филм за пътя на Слай към успеха
Amazon финансира филма с 40 милиона долара - най-голямата сделка за документален филм в историята
Маринов ще гостува в Бургас по покана на Община Бургас
Лентата разказва за кариерата и живота на легендата Георги Аспарухов
"Чума" от 19 януари в кината в цялата страна
Купър влиза в ролята на покойния композитор
"Властелинът на пръстените: Пръстените на властта" се фокусира върху Втората епоха
Сюжет на "Домът на дракона" се развива 200 години преди събитията на хитовата пордица
Премиерата е предвидена за 22 декември
В поредицата историите си разказват Лейди Гага и Глен Клоуз
Всъщност специалният епизод трябваше да излезе още през 2020 г., но заради коронавируса беше отложен
Дългоочакваното продължение излиза на големия екран на 21 август
Актьорът играе легендарният мафиот в новата биографична лента „Капоне“
Скарлет Йохансон се завръща на 1 май
Дългоочакваното продължение връхлита в кината на 22 май
Дългоочакваното продължение връхлита в кината на 17 юли 2020
Последният шпионски филм с Даниел Крейг идва през април
Филмът по истински случай е с премиера на 8 ноември
Видеата за финала на сагата събират милиони гледания в социалните мрежи