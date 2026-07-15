Ето кой играе Сталоун в новия "Роки". Трейлърът

Петдесет години след като Силвестър Сталоун се превърна в световна звезда с „Роки“, Холивуд разказва историята зад един от най-емблематичните филми в историята на киното.

Amazon MGM Studios представи първия трейлър на „I Play Rocky“, биографичен филм, който проследява трудния път на младия Сталоун към големия успех. В ролята на бъдещата екшън легенда влиза Антъни Иполито, който вече привлече вниманието с превъплъщението си в младия Ал Пачино в минисериала „The Offer“.

История за човек, който отказва да се предаде

Режисьор на лентата е носителят на „Оскар“ Питър Фарели („Зелената книга“), а сценарият е на Питър Гембъл.

Филмът разказва истинската история на младия Сталоун, който обикаля холивудските студиа с ръкописа на „Роки“, но навсякъде получава откази.

Въпреки че продуцентите искат да купят сценария, те настояват главната роля да бъде поверена на вече известен актьор. Сталоун обаче отказва да продаде историята си, ако сам не изиграе боксьора Роки Балбоа.

Именно това решение променя живота му завинаги.

Според официалния синопсис „I Play Rocky“ е „вълнуващата истинска история на неизвестен актьор, който вярва, че не само е роден да напише „Роки“, но и да бъде самият Роки Балбоа“.

Познати лица в ролите на легендите

До Иполито застава АнаСофия Роб, която играе първата съпруга на Сталоун – Саша Чак. Двамата са женени през 70-те и 80-те години и имат двама синове – Сейдж, който почина през 2012 г. на 36-годишна възраст, и Сърджио.

В ролята на легендарния Аполо Крийд влиза Стефан Джеймс, който пресъздава образа на покойния Карл Уедърс, починал през 2024 г.

В актьорския състав участват още Мат Дилън като бащата на Сталоун – Франк Сталоун-старши, както и Трейси Летс, Джей Дюплас, Кики Сето и Пи Джей Бърн.

Филмът, който промени Холивуд

Когато през 1976 г. излиза „Роки“, Сталоун вече близо седем години се опитва безуспешно да пробие в киното.

Лентата се превръща в сензация и печели три награди „Оскар“ – за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър монтаж.

Самият Сталоун получава номинации както за най-добра мъжка роля, така и за оригинален сценарий.

Успехът поставя началото на една от най-дългите и успешни филмови поредици в историята. След шестте филма за Роки франчайзът продължи с трилогията „Крийд“, в която Майкъл Б. Джордан изигра Адонис Крийд – сина на Аполо.

Междувременно самият Силвестър Сталоун, който тази година навършва 80 години, подготвя и мемоарната си книга The Steps, чиято премиера е насрочена за 29 септември.

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