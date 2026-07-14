Холивуд и Бродуей потънаха в скръб. Почина популярен и обичан актьор

Светът на театъра и киното скърби за загубата на американския актьор Джош Гризети, който почина на 44-годишна възраст. Тъжната новина бе споделена от неговия близък приятел и колега Роб МакКлур и по-късно разпространена от USA TODAY. Според публикацията на МакКлур в социалните мрежи, Гризети си е отишъл в петък, 10 юли.

„С разбито сърце споделям, че блестящият Джош Гризети сложи край на живота си в петък. Не съм готов дори да се опитам да разбера това. Сърцето ми е със съпругата и семейството му, докато се опитват да се справят с тази реалност“, написа съкрушеният МакКлур под поредица от техни общи снимки.

Творчески път

Макар и силно свързан с театралната сцена, Гризети бе добре познато лице и за телевизионните и кино зрители.

Най-голяма популярност му донесе превъплъщението в образа на сценариста Ралф в петия и последен сезон на хитовия сериал „Прекрасната г-жа Мейзъл“ (The Marvelous Mrs. Maisel), където участва в осем епизода. Участвал е още в популярни продукции като „Добрата борба“ (The Good Fight) и „Сестра Джаки“ (Nurse Jackie).

На големия екран Гризети се снима в лентата „Имигрантката“ (The Immigrant), като записва и по-малки участия в блокбъстъра „Мъже в черно 3“ (Men in Black 3) и драмата „Пътят на промените“ (Revolutionary Road).

Истинската му стихия остава сцената, където оставя ярка следа с ролите си в известните постановки Something Rotten!, It Shoulda Been You и Peter and the Starcatcher.

Ментор на следващото поколение

Освен с актьорство, Гризети активно се занимаваше и с педагогическа дейност. Той предаваше своя богат опит и страст към изкуството на младите таланти, ръководейки програмата по музикален театър в Калифорнийския щатски университет във Фулъртън (California State University, Fullerton).

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