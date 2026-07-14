Сашо Кадиев след глобата: Сбърках, но не преиначавайте (ВИДЕО)

Актьорът и телевизионен водещ Сашо Кадиев коментира случая, при който беше глобен от полицията заради видео, заснето с телефон, докато шофира с дъщеря си.

В публикация в социалните мрежи той призна, че използването на телефон зад волана е нарушение, но призова да не се разпространяват неверни твърдения за случилото се.

„Да, снимането с телефон по време на шофиране е нарушение. Това е факт и няма какво да го оспорвам“, написа Кадиев.

„Не съм карал опасно“

По думите му автомобилът се е движел с около 30 км/ч в квартала, а дъщеря му е била с поставен предпазен колан.

„Не съм карал с висока скорост, не съм правил опасни маневри и не съм се състезавал с други автомобили“, подчерта той.

Кадиев признава, че видеото е с продължителност около минута и дори за толкова кратко време може да се стигне до инцидент.

„Именно затова приемам критиката за телефона. Но не приемам да се внушават неща, които не отговарят на истината“, заявява той.

Какво означавало „Дреме ни на жилетката“

Телевизионният водещ коментира и репликата „Дреме ни на жилетката“, която предизвика множество реакции.

Според него думите не са били насочени към закона или правилата за движение.

Кадиев обяснява, че навън е валял дъжд, а той и дъщеря му се движели с кабриолет, като репликата била част от шегата им и доброто настроение въпреки времето.

„Това е целият контекст. Нека спорим по фактите, а не по измислени версии на случилото се“, завършва публикацията си.

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