ОДБХ-Пазарджик установи над 2 тона храни без документи за произход на нерегламентиран пазар в района на Юндола
Спрямо търговците са предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения
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Спрямо търговците са предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения
Шофьор от Русе паркирал автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен
Съпругата на Цецо Елвиса извикана като свидетел в районното
Водещият призна, че телефонът зад волана е нарушение, но отрече да е карал безразсъдно с дъщеря си
Твърди, че е помислил пътя за разрешен
Обстрел в Южен Ливан, заплахи от „Хизбула“ и нови дипломатически ходове на Тръмп разклащат мира
Каква е причината?
Тя поиска безкомпромисни мерки срещу звездите, които с поведението си насърчават опасността на пътя
Контролът с небрандирани автомобили на Пътна полиция продължава
Министерството на околната среда и водите изобличи бившия лидер на ПП
Глобата за подобно нарушение стига 10 000 лева
От МВР казаха, че ще се опитат да направят проверка
Случаят стана публичен благодарение на бившия футболист Пламен Николов
КЗП осъществи засилен превантивен контрол
Русия само се опитва да създаде впечатление за Великденско примирие, каза президентът на Украйна
След бруталното си нарушение в мача срещу Алавес
Предполагаемият извършител е намерен
Случаят е от Испания
Ако има антикорупционно мнозинство, ще има и мнозинство за формиране на правителство
Тя не произнесе конституционното име на държавата, наричайки я само Македония