Диана Русинова съсипа Емрах Стораро. Селски тарикат!

Силни думи и остра критика от Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики. Поводът бе поредната скандална проява на Емрах Стораро, след като певецът публикува видео, в което демонстрира как „километражът му се замъглява“ на спортен режим.

Русинова не спести гнева си – според нея подобно поведение е „безобразие“ и показва защо българите продължават да търпят и на пътя, и в институциите.

„Безобразие е! Какво казваме на децата?“

Относно скандалния клип с гонката между Емрах Стораро и Константин, при който първият обяви, че километражът му се замъглява на режим „Спорт“, Русинова коментира:

„Аз имам книжка категория Б. Не ми се е налагало да карам камион или автобус. Моята кола обаче има режим и „Спорт“, и „Спорт+“. Това е безобразие. Срещу такива хора трябва да се действа безкомпромисно. Какво казваме на подрастващите, които ги следват и им се възхищават? Трябва да сме селски тарикати ли, това ли им казваме?“

Изявлението ѝ пред БНТ предизвика бурни реакции в социалните мрежи, особено след като стана ясно, че на певеца му е отнета шофьорската книжка, но самият той продължава да публикува клипове, предизвикващи обществото.

Корупция и хаос в пътната администрация

Темата за безконтролното поведение на пътя бързо преля към друга – корупцията в ДАИ. „Корупцията в ДАИ не е от вчера“, каза Диана Русинова, визирайки скандалната проверка на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, които поискали подкуп от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

„Станахме за посмешище в цяла Европа. Аз не се чувствам особено комфортно от тази ситуация“, заяви Русинова. По думите ѝ много министри не могат да се справят с проблема, а системата е прогнила: „Явно има проблем в тази администрация.“

Тя настоя, че решението не е в закриването на Автомобилната администрация, а в прехвърляне на контрола към ТОЛ системата. „Никой не санкционира чуждите шофьори, но и инфраструктурата ни нанася брутални щети“, подчерта експертът.

Черна статистика и призив за отговорност

Русинова припомни, че България остава сред лидерите в ЕС по пътна смъртност. Само през първия ден на снеговалежите са отчетени 200 пътнотранспортни произшествия. Четирима души са загинали за един ден, а на следващия – още трима.

„Не може при всеки дъжд да губим по 10 човека“, каза тя.

Пътният експерт съветва шофьорите в средата на октомври вече да са със зимни гуми и да избягват употребата на стари или износени гуми. „Трябва да се мисли, а не да се чака трагедията, за да се действа“, предупреди Русинова.

Нейното изявление обобщи болезнената истина – от звездите зад волана до чиновниците зад бюрото, България плаща висока цена за културата на безнаказаност, която властва по пътищата и в институциите.

