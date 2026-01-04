Турция подписа огромен договор за газа

Азербайджан и Турция са постигнали споразумение за дългосрочен договор за доставка на природен газ с общ обем от 33 милиарда кубични метра.

Това съобщи Haber Global, като се цитира министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар.

Според него доставките по споразумението ще започнат през 2029 г. и ще се извършват в продължение на 15 години.

Според споразумението, 2,25 милиарда кубични метра природен газ ще се доставят годишно от находището Абшерон по тръбопровод до Турция.

