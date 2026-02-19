Дянков отсече! Махайте хрантутниците в държавата

Шарен кабинет с наклон към ПП. Има и от АПС, има и от предишни кабинети на ГЕРБ. Те имат толкова кратко време за действие, че дори да съществуват политически пристрастия, няма да има възможност да бъдат ярко проявени.

Този прочит направи председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в интервю за БНР.

В състава на служебното правителство има политици с предишен опит – директно или на второ ниво, и предишни успехи, но от първия ден се започва с популизъм – излишен вицепремиер по честните избори. Не е работа на МС да се занимава с изборите, работа е на ЦИК. Това е грешен сигнал, заяви той.

"Като цяло има министерска инфлация, 40%. Както вървим, ще стане: министър – роднина, министър-роднина", предупреди Дянков за броя на министрите в служебното правителство спрямо правителството, в което той самият преди години е участвал.

В предаването "12+3" председателят на Фискалния съвет коментира, че реално дефицитът е над 5% и изрази надежда да вървим към бюджет с нулев дефицит, но уточни, че финансовият министър "няма да има време да направи нещо по това".

Симеон Дянков отправи препоръка в удължаването на удължителния бюджет "да няма никакви излишни харчове, да няма шмекерии".

Ако освободят всички държавни служители в надпенсионна възраст - около 6000 във всички министерства, ще се освободят около 300 милиона евро, тоест ще се намерят 160-180 милиона евро, необходими за изборите, поясни Дянков, като се позова на анализи на Фискалния съвет, които ще бъдат изпратени на Министерството на финансите.

За да сме конкурентноспособна икономика, трябва бизнесът да работи по-добре, а не да увеличаваме публичния сектор. Добре е все още да има енергийни помощи за бизнеса, смята Дянков.

Теменужка Петкова успя в трудна обстановка да жонглира с всички политически желания. Твърде розово говореше за еврото, но "истината е, че имаме доста по-голям дефицит", подчерта той.

