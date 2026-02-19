Еврото отново пое нагоре срещу долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар се повишава в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, сочат данни на германски финансови източници. Единната европейска валута възстановява част от вчерашните си загуби и отново се насочва нагоре.

Инвеститорите реагират на последните сигнали от Европейската централна банка и опитват да преценят доколко слуховете около ръководството ѝ имат реално отражение върху паричната политика. Търговията остава чувствителна към всякакви новини от Франкфурт.

Към 08:42 часа българско време едно евро се разменя за 1,1798 долара, което е ръст от 0,12 на сто спрямо нивото при затварянето вчера. В предходната сесия еврото поевтиня, след като медийни публикации породиха спекулации, че президентът на ЕЦБ Кристин Лагард може да напусне поста си преди изтичането на мандата ѝ.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1845 долара за едно евро. Разликата между пазарния и референтния курс показва, че валутата все още не е възстановила напълно позициите си. Анализатори посочват, че инвеститорите ще следят внимателно всяко официално изявление от ЕЦБ, тъй като стабилността на ръководството е ключов фактор за доверието в еврото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com