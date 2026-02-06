Доларът печели от страха на пазарите

Щатският долар се задържа близо до двуседмичен връх в края на седмицата, след като инвеститорите започнаха масово да разпродават рискови активи. Раздвижването на пазарите бе предизвикано от рязък спад при акциите, най-вече в технологичния сектор, на фона на нарастващи притеснения около мащабните инвестиции в изкуствен интелект. Паралелно с това японската йена поскъпна в навечерието на националните избори в Япония, което допълнително засили напрежението на валутните пазари, съобщава Ройтерс.

Ефектът „Фед“ и номинацията на Уорш

Доларът започна да набира сила още след като президентът Доналд Тръмп номинира Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв. Пазарите тълкуват този ход като знак, че бъдещото ръководство на Фед няма да настоява агресивно за нови понижения на лихвите. Това облекчи част от опасенията за независимостта на централната банка и даде допълнителен тласък на американската валута.

Технологичните акции и страхът от AI

Разпродажбите при технологичните компании тази седмица отразяват не само притесненията за огромните капиталови разходи за изкуствен интелект, но и опасенията, че бързото навлизане на AI може да доведе до сериозни сътресения в редица сектори. Според Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo, инвеститорите в момента оценяват три едновременни шока – подложени на съмнение капиталовите разходи на големите технологични компании, рискът от дълбока AI-дисрупция отвъд първоначалния ентусиазъм и напрежението около ликвидността на пазарите. По думите ѝ това прилича на масово „разчистване на позициите“, при което сходни залози се закриват едновременно в различни класове активи.

Консенсусните залози се разпадат

Въпреки понижаването на доходността по американските държавни облигации след данни за по-слаб от очакваното пазар на труда, доларът продължи да печели от засиленото избягване на риска. „Толкова големи движения показват, че пазарът е бил позициониран по един и същи начин – както при акции, така и при суровини, криптовалути и валути“, коментира Прашант Нюнаха от TD Securities. Според него късите позиции в долара са били масов консенсусен залог, който сега се разпада, след като настроенията се изместват от „risk-on“ към „risk-off“.

Какво показват индексите

Доларовият индекс, който измерва представянето на щатската валута спрямо кошница от шест основни валути, се понижи леко с 0,2% до 97,759 пункта, но остана близо до най-високото си ниво от 23 януари. За седмицата индексът е напът да отчете ръст от около 0,6%, което би било най-силното му седмично повишение от началото на януари.

Очакванията за лихвите отново под въпрос

Икономисти от ING отбелязват, че забавянето на наемането на нови служители може да означава, че Федералният резерв е подценил рисковете за пазара на труда на заседанието си през януари. Според тях значителни ревизии надолу на данните за заетостта през следващата седмица биха засилили натиска върху Фед в даден момент да възобнови пониженията на лихвите. Пазарите засега продължават да залагат на две намаления през годината, като вероятността първото да се случи още през юни постепенно нараства.

