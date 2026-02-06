Криптошок! Биткойнът изтри 300 млрд. долара за ден

Само за едно денонощие биткойнът изтри около 300 млрд. долара от пазарната си стойност – сума, равняваща се на приблизително два пъти и половина брутния вътрешен продукт на България. Най-голямата криптовалута беше подложена на агресивни разпродажби, които разтърсиха целия пазар, съобщи Блумбърг.

Цени на ръба и нервна търговия

След резкия спад вчера търговията днес остана изключително нестабилна. Данните на Bloomberg показват, че биткойнът поевтиня с 4,8% до ново дъно от 60 033 долара, след което за кратко се възстанови до 66 721 долара. Впоследствие цената отново пое надолу и към 10:30 часа българско време един биткойн се търгуваше около 64 978 долара. В рамките на часове токенът се движеше с хиляди долари нагоре и надолу – класически признак на паника и липса на увереност.

Удар и по останалите криптовалути

Разпродажбите не пощадиха и останалия криптопазар. Солана загуби до 14% от стойността си в пика на напрежението, макар че няколко часа по-късно успя да възстанови изцяло тези загуби. Подобни резки движения засилиха усещането, че пазарът е изключително чувствителен и уязвим.

Предупреждения за „смъртоносна спирала“

На фона на срива редица медии припомнят предупрежденията на известния инвеститор Майкъл Бъри, който говори за възможна „смъртоносна спирала“ при биткойна и прави паралели със срива от 2022 година. Тогава водещата криптовалута загуби над половината от стойността си, преди пазарът да намери относително дъно и да се стабилизира.

Натискът не е просто корекция

„За биткойна и останалите криптовалути това остава седмица на силен пазарен натиск“, коментира анализаторът Тимо Емден. По думите му опасенията около лихвената политика, ограничената ликвидност, отливът на институционален капитал и засилената предпазливост към риска тежат сериозно върху настроенията на инвеститорите.

Риск от разширяване на кризата

Емден подчертава, че вече не става дума за обикновена корекция. Масовото затваряне на ливъридж позиции действа като допълнителен ускорител на разпродажбите и съществува реален риск напрежението да се пренесе и към по-широките финансови пазари. Очакванията са през уикенда волатилността да остане висока, а резките движения – правило, а не изключение.

