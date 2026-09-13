Цял август скъпотия! Хотелиерите казаха кога свалят цените по морето
Основна цел през този месец е поддържането на висока заетост и конкурентоспособност
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Основна цел през този месец е поддържането на висока заетост и конкурентоспособност
Търговците прибраха печалби след четири дни ръст, докато рискът от прекъсване на доставките остава висок
На годишна база поскъпването на живота все още остава високо
От туристическия сектор приветстват регулирането на цените
Обещават до 15% по-евтина потребителска кошница
В подготвяните законодателни промени има добри идеи за подкрепа на българските производители
Пазарът натисна надолу млечните продукти и яйцата, но плодовете и зеленчуците поскъпват
Морковите и краставиците поскъпват рязко, а лукът бележи най-сериозния спад на борсите
Паника, разпродажби и страх от „смъртоносна спирала“
Балансът на пазара остава крехък
Сред основните предизвикателства пред бранша той открои строгите регулации в Европейския съюз
Промяната може да стане възможна само след гласуване
Заради климатичните условия ще има по-малък внос на лимони
Кои храни поевтиняват и кои поскъпват на борсите
Bъпpeĸи paзxoдитe, пoлзитe зa бизнeca и зa иĸoнoмиĸaтa нa cтpaнaтa ни ĸaтo цялo щe бъдaт мнoгo пo-гoлeми, ĸoгaтo влeзeм в eвpoзoнaтa
Промение с ВиК услугите у нас
Булгаргаз направи съобщение по време на общественото обсъждане на цените
Плодовете, чиято цена се следи по борсите, поевтиняват тази седмица
Румен Драганов с любопитна прогноза
Храните на едро поевтиняват, а на дребно поскъпяват