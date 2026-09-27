След скъпите горива идва първа добра новина

След месеци на напрежение около цените на горивата се появява първи по-ясен сигнал за облекчение. Пропан-бутанът може да поевтинее с около 4-5 цента за литър, прогнозира пред бТВ председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. При сегашна средна цена около 69 цента това би било осезаемо намаление за шофьорите, които използват автогаз.

Новата котировка ще реши колко ще падне цената

При пропан-бутана има една важна особеност - за разлика от бензина и дизела неговата международна котировка се определя на месечна база. Именно затова точният размер на очакваното поевтиняване ще стане ясен при новото ценово равнище.

„Очакваме поевтиняване в рамките, може би, на 4-5 цента, но, разбира се, това зависи от това каква ще бъде новата котировка на пропан-бутана“, обясни Бенчев. Ако прогнозата се сбъдне изцяло, спадът ще бъде чувствителен спрямо сегашната цена и ще даде глътка въздух най-вече на хората, които карат ежедневно и са избрали газта като по-евтина алтернатива.

Проверки по бензиностанциите

Прогнозата идва на фона на засилени проверки за необосновано поскъпване на горивата. Компаниите предоставят информация за покупните и продажните си цени, за да може да се проследи как се формира крайната стойност на колонката.

По думите на Бенчев разликата между цената на едро и тази за крайния клиент не представлява чиста печалба. В този марж влизат разходите за транспорт и дистрибуция, заплати, електроенергия, поддръжка на обектите и редица други текущи плащания. Според неговата оценка маржът на бензиностанциите обикновено е между 10 и 15 цента на литър.

Черно море оскъпи доставките

Голямото поскъпване на горивата през последната година има и външни причини. Една от тях е усложнената обстановка в Черно море, която рязко е увеличила цената на застраховките и транспорта на суров петрол.

Бенчев даде пример, че когато котировката на сорта „Брент“ е около 104 долара за барел, към нея могат да се добавят още 20-25 долара различни разходи, преди суровината реално да стигне до преработка. Именно тези допълнителни плащания в крайна сметка също попадат в цената, която вижда потребителят на бензиностанцията.

Има шанс и за по-ниски производствени разходи

Допълнителна надежда идва от възможността българската рафинерия да работи при по-високо натоварване. Според Бенчев ограниченията върху износа са сред причините производството да бъде под оптималния капацитет, а това повишава себестойността на продукцията.

„Когато рафинерията работи на максимален капацитет, цените на продукцията са по-ниски“, посочи той. Ако износът бъде възстановен и производството се увеличи, това би могло да подобри ефективността и постепенно да се отрази благоприятно и на крайните цени в България.

Този ефект обаче не е автоматичен и зависи от международните котировки, транспортните разходи и конкуренцията на пазара. Все пак по-високото натоварване на рафинерията дава поне още един фактор, който може да работи в посока надолу.

България остава сред по-евтините пазари

Въпреки силното поскъпване през последната година България продължава да е сред държавите с по-ниски цени на горивата в Европейския съюз. Производствените разходи обаче са близки до европейските, а разликата в крайните цени се дължи в голяма степен на различното данъчно облагане и структурата на пазара.

Само преди дни браншът предупреждаваше, че горивата остават под силен международен натиск и че при дизела например има проблеми с предлагането в Европа. Затова сегашната прогноза за пропан-бутана е една от малкото конкретни положителни новини за шофьорите през последните седмици.

Първото облекчение може да дойде при газта

Бенчев оцени като разумни и мерките за подпомагане на най-засегнатите сектори и уязвимите групи. По думите му в условията на резки движения на световните енергийни пазари възможностите на държавата да влияе пряко върху цените са ограничени.

Затова сега вниманието се насочва към новата месечна котировка на пропан-бутана. Ако очакваният спад от 4-5 цента се реализира, това няма да реши големия проблем със скъпите горива, но ще бъде първи реален знак, че поне при един от масово използваните продукти посоката може да се обърне.