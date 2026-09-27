Стари коли под забрана в Пловдив. Мярката раздели града

Една от най-спорните транспортни мерки в Пловдив влиза в сила от 1 октомври. Старите и по-замърсяващи автомобили вече няма да могат свободно да навлизат в централната част на града в продължение на седем месеца годишно. Общината мотивира забраната с необходимостта от по-чист въздух, но срещу нея се натрупва сериозно недоволство - от собственици на автомобили, които не могат да си позволят по-нова кола, до малки фирми, за които старият бус е средство за препитание.

Седем месеца забрана всяка година

Така нареченият „Малък ринг“ ще действа от 1 октомври до 30 април и ще обхваща централната градска част между булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“. Самите булеварди, очертаващи границата на зоната, няма да попадат в ограничението, което означава, че автомобилите ще могат да се движат по тях.

Забраната се отнася за моторните превозни средства от първа и втора екологична група. Най-общо това засяга бензинови автомобили от най-старите поколения до края на 90-те години и дизелови коли с първа регистрация до 2007 г., но решаваща е екологичната група, определена при техническия преглед, а не само годината на производство.

Мярката ще действа един месец по-дълго от аналогичната сезонна забрана в София. Плановете на Пловдив предвиждат от 2028 г. ограниченията да обхванат и значително по-голяма територия на града.

Да тегля кредит за автомобил ли?

Точно тук започва социалният спор. Значителна част от хората, които карат автомобили на 20 и повече години, не го правят непременно по собствен избор. За домакинства с ниски доходи колата често е стара именно защото покупката на по-нова е финансово непосилна.

Пройчо Кунчев например кара 23-годишен автомобил, който попада сред засегнатите от ограничението. „Малко хора ще си позволят да ги сменят. Предпочитам да отида с такси до центъра, отколкото да тегля кредит за автомобил“, казва той пред Нова телевизия. Според него колата му е технически изправна и продължава да изпълнява предназначението си без проблем.

Подобен е въпросът и за малкия бизнес. Панчо използва 25-годишен бус за превоз на дограма и казва, че фирмата му просто няма средства веднага да го замени. За да може да работи в централните части, вече се налага да използва и нает автомобил.

„Не сме готови за това нещо. В никакъв случай не сме готови. Българинът след всички промени, след всичко е толкова беден“, казва той. Именно подобни случаи дават аргумент на критиците, че екологичната мярка може да се превърне и в своеобразна финансова бариера - по-богатият сменя автомобила си, докато по-бедният просто губи достъп до определена част от града.

Ще стане ли въздухът по-чист

Другият голям спор е дали ограниченията действително ще постигнат търсения екологичен резултат. Пловдив има дългогодишни проблеми с качеството на въздуха и фините прахови частици, а автомобилният транспорт е един от източниците на замърсяване. Наред с него обаче влияние имат битовото отопление на твърдо гориво, промишлеността, строителството и други източници.

Адвокат Атанас Костов, председател на сдружение „Пловдив на гражданите“, е сред скептиците. Според него ограничаването на автомобилите в сравнително малка централна зона може просто да измести движението по улиците около нея, без да премахне самото замърсяване.

„Дали вътре в кръга, дали извън кръга, то градът е един и същ“, посочва Костов. Аргументът му е, че ако автомобилите започнат да заобикалят зоната, произведените емисии няма да изчезнат и част от тях отново ще достигат центъра.

Противниците на мярката поставят и друг неудобен въпрос - защо се започва именно от частните автомобили, след като замърсяването идва и от горене на твърди горива, отпадъци, стари автобуси и други източници. Точно затова спорът вече не е само за въздуха, а и за това дали тежестта за неговото подобряване се разпределя справедливо.

Целта е здравето на хората

Позицията на общината е противоположна. Заместник-кметът по екология Иван Стоянов подчертава, че нискоемисионната зона е част от мерките за намаляване на фините прахови частици и азотния диоксид и трябва да ограничи както замърсяването, така и автомобилния натиск в центъра.

Има и изключения. Собственици, наематели и членове на домакинства, които живеят в зоната и отговарят на изискванията, могат да получат разрешение за един автомобил на жилище независимо от екологичната му група. Изключения са предвидени още за автомобили със специален режим, определени превозни средства за обществен транспорт и социални услуги, както и за регистрирани исторически автомобили.

Въпреки това за човек, който живее извън ринга, но работи, обслужва клиенти или има ежедневна работа в центъра, старият автомобил остава проблем. Именно тази група вероятно ще усети най-силно промяната.

И контролът започва с проблем

Любопитното е, че самата система за автоматичен контрол няма да бъде готова за началото на забраната. Обществената поръчка за камерите и софтуера е била обжалвана, затова през първите седмици проверките ще бъдат извършвани от служители на общинското предприятие „Паркиране и репатриране“.

Те ще могат чрез мобилните си устройства да проверяват екологичната група на автомобилите в зоната. Общината обещава и по-мек старт - в началния период собственикът на установен автомобил нарушител ще бъде търсен и предупреждаван, че вече няма право да влиза с него в ринга.

Това обаче добавя още един повод за критики. При забрана, която засяга хиляди шофьори, липсата на готова автоматична система още от първия ден поставя въпроси колко равномерно и ефективно ще може да бъде прилаган контролът.