Три дни с промени по пътищата. Внимавайте кога тръгвате от София
На 4 и 5 септември ограниченията са за излизащите от столицата, а на 7 септември - за прибиращите се към нея
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На 4 и 5 септември ограниченията са за излизащите от столицата, а на 7 септември - за прибиращите се към нея
С новите правила Баку се присъединява към нарастващия брой държави, които поставят ограничения за достъпа на непълнолетни до социалните платформи
Погледите между двама мъже в „Ха Лейлим“ стигнаха чак до прокуратурата, а хитът вече е гледан милиони пъти
Ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона започва в 16:00 часа
Решението поставя под сериозен натиск и бизнес модела на технологичните компании
От Министерството на туризма също направиха проверка след сигнала
АПИ предприема извънредната организация заради очакваните колони в края на почивните дни
Ограничението важи днес от 16:00 до 23:00 часа и в неделя от 15:30 до 22:00 часа
Червен флаг изцяло на плажовете в Созопол
През Кресненското дефиле ще има две ленти към София и една към Кулата, за да се облекчи движението
Нов 15-годишен план за развитие на експериментална зона за "екологична цивилизация"
Решението не отменя визовите ограничения, националните закони и действащите санкции
Само забрана не стига, ако няма умения, контрол върху платформите и подкрепа от възрастните
На борда на кораба пътуват около 2000 души, повечето от които са американски туристи
Ето кои места са засегнати
Мярката влиза в сила от 6 юли и цели да ограничи нерегламентирания превоз на туристи по горския път
Авторите на песента години наред настояват, че тя е напълно погрешно разбрана
Новите правила в Италия предизвикаха буря от недоволство
Кодексът на ФИФА въвежда строги правила за поведение и забранени предмети на всички 16 стадиона
Независимо от мерките, инцидентите с електрически тротинетки продължават, като застрашават живота и здравето на гражданите