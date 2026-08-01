Пореден абсурд: забраняват летовниците да си носят храна и вода на плажа

Нов абсурден пример от българското Черноморие. Плаж, на който е забранено да си носиш бутилка с вода или чадър. Такава табела посреща туристи на плаж в непосредствена близост до град Черноморец.

След сигнал от летовници до bTV, от управата на плажа първо отрекоха, но после признаха, че е имало подобно ограничение.

Една табела на входа към плажа разваля почивката на Диляна, която си е дошла от Германия за лятото.

„Влизайки към плажа, видяхме една табела, на която пише, че е забранено да се внася храна и вода. Аз в първия момент реших да се направя, че не съм я видяла, и да седнем с водичката и със солетките, които си носихме. Впоследствие обаче я видяхме на още няколко места“, разказа Диляна Тинева.

Екипът на телевизията отива на място. Табелата вече я няма. Радостин Вутов, служител на плажа, заяви, че нищо не е премахвано. „Никога не е имало такава табела. Аз съм от 7 години тук“, каза Атанас Козунов, спасител на плажа.

След няколко разговора версията се променя. „Имаше такава табела, насочена към частта, където ние продаваме чадъри и шезлонги, като никога не сме забранявали на някого да внася храна и напитки в свободната зона“, каза Кристиян Георгиев, управител на плажа.

От Министерството на туризма също направиха проверка след сигнала. „Има такава табелка. Тя касае само заведението и платената зона пред заведението, не свободната зона. Може би има грешка при изписването на табелата“, посочи Иван Виделов, директор на дирекция „Контролна и инспекционна дейност“.

От управата на плажа заявиха, че няма да поставят отново табелата, дори и с коригиран надпис.

„Обичам морето като всеки нормален човек. И е много неприятно да се чувстваш излишен досадник или нежелан роднина“, сподели Диляна, цитирана от Лупа.бг.