Времето полудява. В 10 области става страшно. За тях НИМХ обяви жълт код за опасно високи температури в неделя – 2 август.

Предупреждението от първа степен е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково. Там максималните температури ще достигнат до 37°.

В неделя изгледите са за слънчево време, в следобедните часове и горещо. Максималните температури леко се повишават – очакват се стойности между 32° и 37°. Вятърът ще е слаб, в източните райони - до умерен от изток-североизток. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.

През следващите дни прогнозата отново е за слънчево време. В източните райони и планините няма да липсват и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.

Температурите ще се повишават бавно и към петък очакваме максимални стойности предимно между 35° и 40°, по Черноморието ще са малко по-ниски – до 34°.

В края на първото десетдневие има повишена вероятност за развитие на купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква и температурите да се понижат относително, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми.

До средата на второто десетдневие ще бъде слънчево, а температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода.

След средата на десетдневието отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и гръмотевична дейност. Температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми.

Изгледите за третото десетдневие са да се редуват дни със слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през периода се очаква да бъдат около и по-високи от обичайните.