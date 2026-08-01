Родопско бижу с 16 жители излита при големите. Златни инвестиции

Родопско бижу с 16 жители излита при големите градове. То вече се превърна в магнит за инвестиции. Село Кръстатица в община Баните, в което живеят едва 16 постоянни жители, постепенно се превръща в една от най-обещаващите туристически дестинации в Родопите. Въпреки сериозните демографски предизвикателства, населеното място привлича все повече частни инвестиции и развива своята инфраструктура за любителите на планинския туризъм, съобщава plovdiv24.bg.

Положителната промяна е резултат от съвместните усилия на частни предприемачи и подкрепата на местната администрация в лицето на кмета на община Баните Павлин Белчев.

"Община Баните винаги е заставала зад инициативите, които вдъхват нов живот на нашите населени места. Ние съдействаме и помагаме на всеки инвеститор, който вижда потенциала на нашия край и работи за неговото облагородяване. Това, което се случва в Кръстатица, показва, че дори най-малките населени места могат да се превърнат в успешна туристическа дестинация“, посочва Белчев.

Големи инвестиционни проекти и нови възможности

Сред основните акценти в развитието на селото е проектът на д-р Стефан Сираков, който преобразява сградата на бившата Районна потребителна кооперация в съвременен туристически комплекс, наречен "Родопско сърце“. Новата база разполага с капацитет за 220 посетители и седем стаи за настаняване, като предлага условия за организирани събития, семейни празници и туристически групи.

Към момента на територията на селото функционират три къщи за гости, като интересът към района продължава да се увеличава. От община Баните вече търсят инвеститор, който да възстанови сградата на старото училище и да я превърне в нов хотел, с което да се разшири легловата база.

Алтернативен туризъм и панорамни маршрути

За любителите на активния отдих е изграден велосипеден маршрут, свързващ села Кръстатица и Стърница. Трасето преминава през живописни горски местности, като по протежението му са обособени специални места за почивка и панорамни площадки с гледки към Родопите.

Развитието на Кръстатица заема ключово място в дългосрочната стратегия на община Баните за стимулиране на туризма и възраждане на малките населени места съобщава 24smolian.com. Местната власт продължава активната си работа по привличане на нови проекти и подобряване на инфраструктурата, за да направи района още по-привлекателен за български и чуждестранни гости.