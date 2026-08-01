Безмер ръмжи. Кметът поиска КПП-та

24 часа след кацането на първите два самолета в авиобаза „Безмер“ кметът иска КПП-та около населеното място. След разговор със службите местните жители трябва да са по-бдителни.

Хората в Безмер трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили, както и да подават сигнали, посочва bTV.

Второ денонощие на военното летище в Безмер са два от осемте американски самолета.

Екип на Военна полиция е между селото и базата, а по пътя към портала тръгват след екипа на телевизията.

Проверката на документите, която е рутинна, продължава повече от обичайното, а от Военната полиция казват, че вече няма право да се снима дори порталът на авиобазата.

Кметът е предупреден от службите за повишено внимание към външни и приходящи лица.

„От ДАНС, от Военна полиция, от районното направиха среща с мен, предупредиха ни да наблюдаваме за чужди граждани. Евентуално, ако усетим присъствие ненормално, да ги предупредим. Най-вече за чужди граждани или изоставен багаж. Опасенията са евентуално да не се стигне до терористичен акт, който да събуди населението и да предизвика смут в цялата държава“, каза Росен Русев, кмет на село Безмер.

За съмнителни лица трябва да следят в заведенията и магазините, където се събират повече хора.

„Лично мен никой не е минал да ме предупреди, че има някакви мерки. Повече полиция поне виждате ли? Виждам, да. Снощи, като си отивах, видях 4-5 полицейски коли“, казва Ирина, собственик на магазин.

„Няма смисъл от тези мерки за безопасност, то като дойде – край“, коментира Дженко Джеджев, жител на Безмер.

За повече сигурност кметът иска от властта КПП-та към селото.

„Няма да е лошо във времето, в което са чуждите самолети тук, да бъдат засилени мерките за сигурност малко повече, като на входовете на селото да се проверяват какви хора преминават“, каза Росен Русев.

Към момента в селото не се обсъжда нов протест.