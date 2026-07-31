Напрежение! Втори самолет кацна в Безмер

Втори американски военен самолет е кацнал в авиобаза „Безмер“, съобщиха от Министерството на отбраната за БТА. По-рано през деня там пристигна и първият от общо осемте самолета, за които България е дала разрешение да пребивават на нейна територия.

Решението бе взето от Народното събрание на 22 юли и предвижда разполагането на до осем въздухоплавателни средства тип KC-135, заедно с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване. Те ще бъдат базирани в „Безмер“ в периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. с цел подпомагане на операции на САЩ в Близкия изток.

Междувременно напрежението сред местното население остава високо. Миналата седмица жители на село Безмер, Ямбол и околните населени места излязоха на протест срещу присъствието на американски военни самолети. Демонстрантите блокираха пътя към авиобазата, изразявайки притеснения за сигурността и възможни рискове за региона. На място присъства и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който обясни, че целта му е да информира гражданите за решенията на правителството и парламента.

По-рано същия ден министърът на отбраната Димитър Стоянов и Керязов проведоха среща с местни власти в Ямбол, за да обсъдят ситуацията и да отговорят на въпросите на кметове и представители на общини в района.

На международно ниво темата също предизвика реакции. Министърът на външните работи Велислава Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, като е уверила, че от българска територия няма да се извършват преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. В същото време от Техеран предупредиха, че всяка държава, участваща по какъвто и да е начин във военни операции срещу Иран, ще носи отговорност за последствията.