Нова ескалация! САЩ удариха Иран

Американската армия съобщи, че в ранния следобед е предприела нова вълна от въздушни удари срещу Ислямската република, предаде Асошиейтед прес.

Атаката е започнала в 06:00 ч. източноамериканско (13:30 ч. иранско - бел. ред.) време, като в последно време американската армия нанасяше удари срещу Иран само нощем.

„Целта е да се отслабят още повече военните способности, които иранските въоръжени сили прилагат при атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток“, пише в изявление на Централното командване на американските въоръжени сили, пише БТА.

По-рано САЩ подновиха военноморската си блокада на ирански пристанища, а Техеран заплаши да спре целия износ на енергия от Близкия изток.

Американската армия снощи съобщи, цитирана от Ройтерс, че в продължение на седем часа е нанасяла удари по десетки военни обекти в района на Ормузкия проток и иранското крайбрежие.

Корпусът на гвардейците на Иранската революция (КГИР) днес заяви, че е атакувал американски военни бази в региона, включително в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Освен това КГИР предупреди, че САЩ „трябва да се подготвят за затварянето на още коридори за износ (на енергоносители), от които САЩ и съюзниците им се възползват“.

Американската армия посочи, че през последната седмица иранските въоръжени сили са атакували 7 търговски кораба, като над 10 членове на екипажите им са били убити, безследно изчезнали или ранени.

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