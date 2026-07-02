Добра новина от Катар за преговорите между САЩ и Иран

Непреките преговори между САЩ и Иран в Катар отбелязват положителен напредък, съобщават от Доха. Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал-Ансари определи дискусиите като конструктивни, като уточни, че следващият кръг ще бъде насрочен веднага след погребалните церемонии за бившия върховен лидер на Иран (4-9 юли).

Паралелно с това в Катар се водят и технически срещи на експертно ниво. Според източници на CNN, американските и иранските представители комуникират чрез посредници от Доха и Пакистан. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди, че същинските и детайлни разговори по основния проблем - ядрената програма на Техеран - тепърва предстоят, но досегашният ход на дискусиите е обещаващ.

Междувременно регионалното напрежение остава високо. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му ще отговори „незабавно и мощно“ на евентуална израелска атака, и призова Вашингтон да овладее своя съюзник. На този фон Централното командване на САЩ обсъди сигурността в региона и Ормузкия проток с местни военни лидери.

В същото време военноморските сили на САЩ продължават издирването на изчезнал военнослужещ след аварийно кацане на хеликоптер. Случаят е поредното напомняне за сериозните рискове, пред които са изправени американските сили в региона, въпреки активизирането на дипломацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com