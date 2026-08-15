Нови разкрития за Епстийн. ФБР предупредено още през 2005 г.

Съдебни документи разкриха нова мрачна глава в историята на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Според The ​​New York Post, Одра Лин Кристенсен, плеймейтка на месеца на Playboy за октомври 2003 г., се е свързала с основателя на списанието, Хю Хефнър, през 2005 г. Тя съобщила, че е била сексуално нападната от Епстийн и негов богат приятел.

През 2005 г. Кристенсен живеела в известното имение Playboy в Бевърли Хилс. Тя твърди, че Епстийн се е свързал с нея, след като нейна снимка е била публикувана в Playboy. По-късно той започнал да я насилва сексуално.

В допълнение, Кристиансен казва, че е споделила с Хефнър, че е била продадена на милиардера и на един от богатите му приятели - Стенли Хо, китайският „кръстник на хазарта“, който почина през 2020 г.

Съобщава се, че Кристенсен е потърсила помощта на Хефнър, вярвайки, че основателят на Playboy има силни връзки с властите. Според обвинителния акт, Хефнър след това няколко пъти се е свързал с ФБР, за да съобщи за обвиненията срещу Епстийн.

Разкритията са част от жалба, подадена през май в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида от жертви на Епстийн, които обвиняват ФБР, че не е предприело действия по множеството сигнали за сексуално насилие още през 1996 г.

Едва през октомври 2020 г. – 15 години след предупрежденията на Хефнър – ФБР се свързва с Кристиансен. Агенцията никога не е коментирала публично информацията на Хефнър.

„Фактът, че ФБР се опитва да използва процедурни технически подробности, за да избегне отговорност за провалите си в правилното разследване на Джефри Епщайн в продължение на повече от 20 години, би трябвало да е дълбоко обезпокоителен за всички“, каза пред The ​​Post Джордан Мърсън, адвокат на жертвите.инителния акт, Хефнър след това няколко пъти се е свързал с ФБР, за да съобщи за обвиненията срещу Епстийн.

Източник: "Труд"