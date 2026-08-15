Мистерия! Най-възрастният президент в света дойде в Европа за малко. Няма го вече 2 месеца

Пол Камерун управлява вече повече от четири десетилетия, но продължителното му отсъствие от страната отново предизвика въпроси за здравословното му състояние и кой реално управлява Камерун.

През 1984 г., когато Пол Бия спечели първите си президентски избори в Камерун, Нформи Биме е бил на 23 години и все още е студент.

Днес Биме е на 65 години и вече е пенсионер, след като е работил като учител. Бия обаче е на 93 години и все още е президент. Миналата година той спечели оспорван осми мандат, който може да го задържи на поста до почти 100-годишна възраст.

„Най-доброто тепърва предстои“, заяви Бия преди изборите, които опонентите му определиха като фалшифицирани. Вотът беше съпроводен и от смъртоносни сблъсъци между протестиращи и полиция.

Бия управлява Камерун от 1982 г., когато като министър-председател поема властта след оставката на тогавашния президент. През последните два месеца обаче той се намира на хиляди километри от страната, съобщава CNN.

На 7 юни президентът замина за Европа, като от кабинета му определиха пътуването като „кратък частен престой“. Отсъствието му вече се превърна в най-дългото непрекъснато отсъствие от Камерун от години.

Миналата седмица говорителят на правителството Рене Еманюел Сади заяви пред френското радио RFI, че Бия се намира в Женева, Швейцария, и не е хоспитализиран. Той обаче не даде повече информация за местонахождението му.

Президент, който почти не се появява публично

Бия е вторият президент на Камерун след независимостта на страната през 1960 г. и един от най-дълго управлявалите лидери в света.

Той за първи път печели президентския пост през 1984 г., когато в страната все още действа еднопартийна система. След въвеждането на многопартийната политика печели още шест избори.

Бия и преди е прекарвал продължителни периоди извън страната. Последното му отсъствие обаче отново събуди въпроси за здравословното му състояние и за това кой управлява Камерун, докато президентът е в чужбина.

Слуховете за здравето и местонахождението на Бия отдавна са част от обществения живот в страната, където той рядко се появява публично. През годините президентската институция многократно е била принудена да опровергава твърдения, че държавният глава е тежко болен или е починал.

През 2024 г. правителството дори забрани на медиите да обсъждат здравословното състояние на президента, определяйки темата като въпрос на националната сигурност.

Дългото управление на Бия е и част от по-широк парадокс на африканския континент. Африка има най-младото население в света, но в няколко държави начело все още стоят възрастни лидери, чиито политически кариери са започнали преди десетилетия.

За милиони камерунци Бия е единственият президент, когото някога са познавали.

Сред тях са и децата на Биме. Най-голямото му е на 32 години, а най-малкото – на 18.

Абит Риасай Ача, 26-годишен докторант и младежки лидер в Университета на Яунде II, също принадлежи към това поколение.

„Докато растях, президентът Бия беше единственият президент, когото познавах. Неговото управление е част от целия ми опит като камерунец“, разказва Ача.

Той гласува за първи път на президентските избори миналата година и подкрепи младия опозиционен кандидат Самюел Хирам Ийоди, който е на 38 години.

След повече от четири десетилетия под управлението на един и същ президент въпросите около неговото лидерство стават все повече.

„Тъй като това се е случвало многократно през годините, много камерунци са свикнали с него“, казва Ача за продължителните отсъствия на Бия. „Но това, че човек е свикнал с нещо, не означава непременно, че трябва да спре да задава въпроси как се управлява страната.“

Ийоди, който остана осми на президентските избори миналата година, призова парламента да поиска от Конституционния съвет да разгледа дали отсъствието на Бия представлява вакантност на президентския пост.

Подобен ход обаче изглежда малко вероятен заради доминацията на управляващото Камерунско народнодемократично движение.

Въпреки че се намира в чужбина, Бия продължава да взема ключови решения. Сред тях е и голямо преструктуриране на армията, обявено по-рано този месец.

Продължителният му престой зад граница обаче принуди представители на властта публично да уверяват камерунците, че президентът е жив.

„Президентът Пол Бия е жив“ и „скоро ще се върне“, заяви правителственият говорител Сади пред RFI.

Когато Бия беше „надеждата“ на Камерун

Биме е достатъчно възрастен, за да помни времето, когато Бия самият е бил символ на промяната.

За първи път чува името му през 70-те години на миналия век. Тогава Бия е генерален секретар на президентството при първия президент на Камерун след независимостта – Ахмаду Ахиджо.

След оставката на Ахиджо през 1982 г. Бия поема властта.

Когато две години по-късно се появява за първи път в изборната надпревара, Биме вижда в него „представител на надеждата“.

„Вярвахме, че е млад и динамичен – и красив. Той означаваше толкова много за камерунците“, спомня си днес Биме.