Снахата на султана на Бруней съгреши. Ето как я наказа

Султанът на Бруней Хасанал Болкия отне кралските титли на своята снаха Раабиатул Адавия.

На 8 август дългогодишният владетел издава кралски указ, с който отменя титлата „Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri“, съобщи New Strait Times, позовавайки се на националната обществена телевизия на Бруней RTB.

Раабиатул е съпруга на принц Абдул Малик – втория син на султана от първата му и единствена настояща съпруга, кралица Салеха.

43-годишният принц Абдул Малик е четвърти в линията за наследяване на трона. Той и 33-годишната Раабиатул се ожениха през 2015 г. и имат четири дъщери. Според публикуваната информация титлите на децата няма да бъдат засегнати от решението на султана.

Причините за отнемането на титлите остават неясни. Канцеларията на главния церемониалмайстор потвърди решението и заяви, че Раабиатул вече не се счита за член на кралското семейство.

Посочва се единствено, че титлите са отнети заради поведение, което е било определено като „неподобаващо за съпруга на член на кралското семейство“.

Според официалното съобщение действията ѝ са „уронили доброто име на монархията“ и са показали „липса на уважение към султан Хасанал Болкия“. Не са предоставени обаче подробности за конкретното ѝ поведение или за предполагаемите инциденти, довели до решението.

Представители на кралския двор на Бруней са потърсени за коментар.

80-годишният Хасанал Болкия е най-дълго управлявалият монарх в света. Той се възкачва на трона през 1967 г., след абдикацията на баща си. От 1984 г., когато Бруней получава независимост от Великобритания, султанът е и министър-председател на страната.

Хасанал Болкия е известен и като един от най-богатите хора в света. Състоянието му е оценявано на около 50 млрд. долара през 2023 г. Към 2025 г. той има 12 деца от три съпруги и 20 внуци.

Султанът е един от последните абсолютни монарси в света. През последните години той въведе редица спорни политики. През 2014 г. Бруней започна поетапното въвеждане на шериатското право, а през 2019 г. бяха приети закони, според които престъпления като аборт, изневяра и еднополови отношения могат да бъдат наказвани с пребиване с камъни или ампутация.

„Искам да видя как ислямските учения в тази страна стават по-силни“, заяви тогава султанът в публично обръщение, без директно да споменава новите закони.

След международната реакция срещу законодателните промени султанът обяви, че ще продължи мораториума върху смъртното наказание за хомосексуалност, а също така подписа от името на Бруней Конвенцията на ООН срещу изтезанията.

Сватбата

Сватбата се състоя в двореца на султан Хасанал Болкиах, който разполага със 1788 стаи. След края на церемонията, 5000 гости присъстваха на грандиозен банкет в залата на замъка. Младоженците също се преоблякоха от сватбеното си облекло в също толкова елегантни вечерни дрехи. Принц Абдул носеше военна униформа с диамантени еполети и яка. Пищните детайли на сватбата бяха смятани за безпрецедентни.

Образът на булката в златна рокля, заобиколена от диаманти и скъпоценни камъни сред дворцовата обстановка, направи сватбата на принц Абдул Малик една от най-привличащите медийното внимание в международен план кралски сватби в Бруней по това време.

Преди да се омъжи за принц Абдул Малик, Раби'атул е водила доста личен живот. Според информация, публикувана по време на сватбата, Раби'атул е имала добър академичен успех и се е интересувала от информационни и комуникационни технологии, като е получила сертификат за Microsoft Office.

Преди да стане член на кралското семейство на Бруней, тя е работила като системен анализатор на данни и като преподавател по информационни технологии. Семейството и приятелите ѝ описват Рааби'атул като очарователна и с позитивен поглед върху живота.