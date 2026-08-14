Румен Радев прие строя на военните випускници в Плевен

Румен Радев прие строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Плевен. Церемонията започна с изпълнение на гайди от оркестъра на военното училище.

Премиерът участва в тържествената церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на курсантите – випускници, както и на свидетелствата на кадетите за придобиване на професионална квалификация „сержант“ от 75-и випуск „Априлски – 2026“ на ВВВУ „Георги Бенковски“.

На събитието присъства и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Слово към випускниците произнесе началникът на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски. Румен Радев награди отличничката на випуска Сияна Янкова.

Общо 116 са випускниците на ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж тази година.

Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски“ ще изпрати 64 кадети от формированията на Военновъздушните сили. Те са се обучавали в задочна форма за придобиване на професионална квалификация „сержант“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Миналата година първи офицерски звания получиха 38 курсанти от 74-и випуск „Сливнишко-Драгомански“. Те са се обучавали в седем военни специализации на ВВВУ „Георги Бенковски“.

След края на церемонията Румен Радев ще участва и в тържествения ритуал по откриване на барелефи на Цветан Лазаров и Асен Йорданов.

Събитието е насрочено за 10:30 часа в Изнесения комплекс за авиационно образование (ИКАО) в Плевен.