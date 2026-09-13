Румен Радев прие строя на военните випускници в Плевен
116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
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116 курсанти и кадети завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж
Министърът на отбраната предполага, че това ще стане другата седмица
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40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
Репетиции за празника на армията със самолети и хеликоптери над „Александър Невски“
До началото на 1990 г. военновъздушните сили на България са наброявали над 700 летателни бойни единици - в днешно време виждаме само стари изтребители...