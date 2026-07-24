Обрат! Американските самолети няма да кацнат днес в Безмер

Планираното пристигане на американските самолети цистерни в авиобаза „Безмер“ няма да се състои днес. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на брифинг.

„Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес, а може би другата седмица“, заяви министърът.

По-рано през деня Стоянов се срещна с кметовете на пет общини от област Ямбол, за да ги информира за предстоящото разполагане на осемте американски самолета цистерни в авиобаза „Безмер“.

Срещата беше организирана от областния управител. В нея участваха още заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Разполагането на самолетите е част от сътрудничеството между България и САЩ в рамките на съвместните отбранителни дейности. Засега не се съобщават причините за отлагането на пристигането им.

Очакват се подробности!