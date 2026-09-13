Всичко за Военновъздушни Сили

Следете всички новини, анализи и коментари за Военновъздушни Сили. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Свят Войната в Украйна
Михаил Миков поздрави ВВС

Михаил Миков поздрави ВВС

София. Председателят на БСП Михаил Миков изпрати поздравление до командира на Българските Военновъздушни сили генерал-майор Румен Радев по случай 102-...

16 октомври | 16:01
0 коментара
10867