Как България ще пази небето си? Търсят помощ за бойните самолети
Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария
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Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария
Министърът на отбраната предполага, че това ще стане другата седмица
Военен самолет се разби, двама пилоти загинаха
След руските дронове в Полша мерките за сигурност са увеличени
Естония, Латвия и Литва не разполагат със собствени военновъздушни сили
София. Председателят на БСП Михаил Миков изпрати поздравление до командира на Българските Военновъздушни сили генерал-майор Румен Радев по случай 102-...
София. Военновъздушните сили (ВВС) отбелязват своя професионален празник. По този повод в част от базите на ВВС в страната ще има ден на отворените вр...
София. Час полет с правителствения самолет струва 2500 долара. Това разкри в студиото на ТВ7 депутатът от "Атака" Венцислав Лаков. "Всичко може да е...