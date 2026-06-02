Трагедия по време на учение

Трагичен инцидент помрачи военно учение в Тайван, след като тренировъчен самолет Т-34 се разби край военновъздушната база Ганшан в пристанищния град Каошунг. Катастрофата е станала в 8:08 часа местно време по време на упражнение за симулирана повреда на двигателя.

Според информация на тайванското Министерство на отбраната двамата пилоти на борда са загинали. Те са идентифицирани единствено с фамилните си имена и военни звания – подполковниците Лу и Гуо.

След инцидента Военновъздушните сили на Тайван са сформирали специална оперативна група, която да разследва причините за катастрофата и обстоятелствата около трагичния полет.

Президентът на Тайван Лай Чин-те изрази съболезнования към семействата на загиналите и ги определи като герои, служили с всеотдайност на страната си.

Самолетите Т-34 Beechcraft се използват от десетилетия за обучение на бъдещи военни пилоти в Тайван. Първите машини от този тип са доставени на острова още през 1984 година и продължават да бъдат част от системата за подготовка на летците.

Това е пореден сериозен авиационен инцидент за тайванските военновъздушни сили. През януари тази година изтребител F-16 Fighting Falcon се разби в морето край източното крайбрежие на Тайван по време на рутинна тренировъчна мисия, а съдбата на пилота все още не е окончателно изяснена.

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