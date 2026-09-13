Трагедия в Калифорния: Осем души загинаха при катастрофа на Б-52
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Военен самолет се разби, двама пилоти загинаха
От шестимата членове на екипажа на самолета KC-135 четирима са потвърдени като загинали
Миночистач търси падналия МиГ-29
Учебен самолет на индонезийските военновъздушни сили падна тази сутрин върху жилищна сграда в град Маланг, провинция Източна Ява. Както съобщава агенц...
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Военен транспортен самолет "Еърбъс А400М" се е разбил в Испания, край летището в Севиля, предава Ройтерс. На борда на машината е имало между 8 и 10 ду...
Военен самолет се разби в либийския град Бенгази по време на ожесточени сражения между враждуващите милиции в града, съобщи "Ал Арабия". Междувременно...