4 жертви при катастрофата на американския военен самолет в Ирак

От шестимата членове на екипажа на самолета KC-135 четирима са потвърдени като загинали

13 мар 26 | 11:53
Иван Ангелов

Четирима от общо шестимата членове на екипажа на американски военен самолет за въздушно зареждане KC-135, който се разби в западната част на Ирак, са загинали. Това съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

В официално изявление се посочва, че спасителната операция на мястото на катастрофата продължава.

„Четирима от шестимата членове на екипажа на борда на самолета са потвърдени като загинали, докато спасителните операции продължават“, се казва в съобщението.

Американските военни уточняват, че обстоятелствата около инцидента все още се разследват.

Според първоначалната информация катастрофата не е резултат нито от вражески огън, нито от т.нар. приятелски огън.

