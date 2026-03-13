4 жертви при катастрофата на американския военен самолет в Ирак

Четирима от общо шестимата членове на екипажа на американски военен самолет за въздушно зареждане KC-135, който се разби в западната част на Ирак, са загинали. Това съобщи Централното командване на въоръжените сили на САЩ.

В официално изявление се посочва, че спасителната операция на мястото на катастрофата продължава.

„Четирима от шестимата членове на екипажа на борда на самолета са потвърдени като загинали, докато спасителните операции продължават“, се казва в съобщението.

Американските военни уточняват, че обстоятелствата около инцидента все още се разследват.

Според първоначалната информация катастрофата не е резултат нито от вражески огън, нито от т.нар. приятелски огън.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com