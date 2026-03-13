Двама чужденци загинаха при удар с дрон в Оман

Двама души бяха убити при атака с дрон в северната част на Оман, съобщи Франс прес, като се позова на информация от държавни медии. Инцидентът се е случил в района на град Сохар - столицата на губернаторство Шамал ал Батина, където безпилотен апарат се е разбил в индустриална зона и е причинил жертви.

Според оманската информационна агенция два дрона са паднали на територията на провинция Сохар. Единият се е разбил в индустриалната зона Ал Авахи, където са загинали двама чуждестранни работници, а няколко други души са били ранени.

Вторият дрон е паднал на открито място, без да причини жертви или сериозни щети. Информацията е потвърдена от източник от силите за сигурност на страната.

Междувременно Саудитска Арабия съобщи, че е свалила дрон, насочен към дипломатическия квартал на столицата Рияд. Според властите в кралството са били унищожени и още пет безпилотни летателни апарата.

Те са били прихванати в пустинния район Руб ал Хали и в Ал Хардж, където се намира военновъздушната база „Принц Султан“, използвана и от американски военни.

Напрежението в региона се изостря, след като Иран започна да нанася удари по страни от Персийския залив, на чиято територия има американски военни бази. Това се случва в отговор на започналата на 28 февруари американско-израелска военна кампания срещу Ислямската република.

