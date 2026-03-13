База на НАТО на Черно море става плацдарм за операцията срещу Иран

Румънският парламент даде зелена светлина за разполагането на американски военни самолети на територията на страната, които могат да бъдат използвани при евентуални удари срещу Иран. С гласуването отпадна и последната пречка пред използването на румънската авиобаза „Михаил Когълничану“ за подкрепа на американските операции.

Опозицията се противопостави на решението и предупреди, че подобна стъпка може да въвлече Румъния директно в международен военен конфликт.

Решението бе подготвяно от дни

Още преди два дни президентът на Румъния Никушор Дан обяви намерение да разреши разполагането на американски самолети, а Висшият съвет по отбраната на страната също подкрепи идеята.

След парламентарния вот вече няма институционални пречки американски самолети и военнослужещи да бъдат дислоцирани в базата край черноморския град Констанца.

Според информация на Блумбърг Съединените щати планират да изпратят до 500 военнослужещи в авиобазата „Михаил Когълничану“, която може да бъде използвана като логистична и оперативна точка при продължаване на конфликта с Иран.

Базата е ключова за региона

Бившият външен министър на Румъния Адриан Чиорояну коментира, че географското положение на страната прави базата стратегически важна за подобни операции.

„Нашата база се намира сравнително близо до този район и може да бъде използвана, ако конфликтът с Иран продължи или се проточи в обозримо бъдеще. Това е пряко свързано с нашето положение на картата и текущия конфликт“, заяви той пред телевизия.

Най-голямата база на НАТО в Европа

Базата „Михаил Когълничану“ постепенно се превръща в най-голямата военновъздушна база на НАТО в Европа. Тя е ключова част от отбранителната стратегия на алианса за защита на югоизточния фланг срещу Русия.

Разширяването на съоръжението, което носи името на известния румънски либерален политик от XIX век, се оценява на около 2,5 млрд. долара. Планира се базата да обхване площ от около 2800 хектара и да може да приема до 10 000 военнослужещи.

В края на октомври 2025 г. САЩ уведомиха Букурещ за намаляване на част от военния си контингент в базата. Тогава бе съобщено, че около 700 военнослужещи ще бъдат изтеглени, а приблизително 2300 американски войници ще останат на румънска територия.

Новото решение на парламента обаче показва, че ролята на базата може отново да се засили на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток.

