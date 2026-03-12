Сатурн вещае обрати за 5 зодии

През март 2026 г. астрологичното небе подготвя интересен период. Планетата Сатурн – често наричана господар на кармата – влиза в т.нар. комбустно състояние, когато се намира много близо до Слънцето.

Според астрологията това временно отслабва влиянието ѝ, но едновременно активира важни житейски уроци и процеси на преосмисляне, съобщава Bulgaria ON AIR.

Сатурн традиционно символизира дисциплина, отговорност и последствията от нашите действия, затова подобни периоди често се свързват с кармични изпитания и трансформации, пише Times of India.

Астролозите смятат, че през този цикъл някои зодии ще усетят по-силно влиянието на планетата. За тях предстоят промени, които могат да доведат до нова посока в живота – понякога чрез трудности, а понякога чрез неочаквано израстване.

Тъй като Сатурн е свързан с кармата и житейските уроци, този период често действа като своеобразен изпит по зрелост, който показва дали сме научили уроците от миналото.

5 зодии, които могат да усетят най-силно ефекта

Риби – в центъра на бурята

За представителите на Риби този период може да донесе силна вътрешна трансформация.

Възможни са моменти на емоционално напрежение или дълбоко самоанализиране. Това обаче е и шанс за духовно израстване и ново начало.

Овен – тежестта на бъдещето

Овните могат да се изправят пред важни решения, свързани с отговорност и дългосрочни планове.

Сатурн ще ги подтикне да действат по-зряло и да поемат контрол върху посоката на живота си.

Лъв – проверка на егото

За Лъвовете периодът може да донесе ситуации, които ще изискват повече скромност и реалистичен поглед върху собствените възможности.

Урокът тук е свързан с лидерството и баланса между увереност и мъдрост.

Водолей – финален житейски изпит

Водолеите може да усетят, че приключва дълъг етап от живота им.

Някои проекти или взаимоотношения ще достигнат естествения си край, за да освободят място за нови възможности.

Стрелец – изпитание за сърцето

При Стрелците акцентът може да падне върху емоциите и личните отношения.

Възможно е да се наложи да преосмислят важни връзки или да се изправят пред решения, които ще променят посоката на личния им живот.

Уроците на Сатурн

Макар често да се свързва с трудности, Сатурн рядко носи промени без причина.

Астролозите го описват като строг учител, който награждава постоянството и наказва безотговорността.

Затова и периодът на комбустния Сатурн през 2026 г. може да се окаже важен момент за равносметка – време, когато старите модели се разпадат, а на тяхно място се появяват нови, по-зрели решения.

