Смразяващи разкрития за новия Хаменей. Обсебен е

Проговори негов съученик

12 мар 26 | 12:19
Мира Иванова

Новият лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, е по-опасен от баща си. Това заявява негов някогашен съученик, който е категоричен, че го познава много добре.

Моджтаба Хаменей е обсебен от края на света и е по-опасен от баща си, твърди неговият бивш съученик Джабер Раджаби. Той е ирански служител, бивш съветник по външната политика на иранския президент Махмуд Ахмадинеджад, който живее в изгнание в Обединените арабски емирства от 2021 г.

Според Раджаби, Хаменей младши не се страхува „да убие хиляди хора" и би се опитал „да контролира региона", ако избухне война.

Раджаби разкрива, че е учил заедно с Хаменей в религиозна семинария в свещения за шиитите град Кум, съобщава "Дейли мейл".

По думите му синът на бившия върховен лидер на Иран – Аятолах Али Хаменей – има силни апокалиптични възгледи и е готов да предприеме крайни действия в случай на регионален конфликт.

Джабер Раджаби предупреждава, че новият върховен лидер на Иран – Моджтаба Хаменей, за когото се смята, че в момента е тежко ранен и се намира в болница, е по-безпощаден от баща си и „по-добър лъжец".

В интервю за изданието The Jerusalem Post Раджаби заявява: „Моджтаба няма още от първия ден на власт да заяви, че иска да превземе Ал-Кудс (Йерусалим). Той е противоположност на баща си – който се ядосва и това се вижда. Моджтаба може да лъже много по-умело и знае как да играе играта."

Раджаби разказва, че по време на обучението им в престижната религиозна семинария Семинариятав иранския град Кум, смятана за най-важния център за ислямско богословие в Иран, Хаменей е изглеждал „обсебен от края на времената". Според него Моджтаба вярвал, че „самият той ще има специална роля в ускоряването на този процес".

„Спомням си, че Хаменей каза, че ядрената програма и войниците са неговото наследство. Амбициите на Моджтаба няма да бъдат повлияни от въздушни удари", заявява той.

Бившият съветник добавя, че Хаменей проявявал пълно пренебрежение към човешкия живот. „Ако може да убие 13 000 от собствените си хора, тогава няма да има проблем да убие 100 000 в Тел Авив. Защото ако не ти пука за живота на собствения ти народ, защо би ти пукало за живота на други хора в Тел Авив?", казва той.

Асен Генов
преди 1 час

Розовите джендъри от ПП ДБ и някои от ГЕРБ са комунисти педофили.

RENI
преди 59 минути

ИНТЕРЕСНО !!!!!! Всички либерално настроени автори публикуват ужасни новини за техните противници (смешки ) , без да може да се провери дали е истина , или не . 3 години ни проглушиха ушите , че Путин ще нападне Европа и ще започне трета световна война . НО СЕ ВИЖДА ДОБРЕ КОЙ ЗАПОЧНА ВОЙНА , КОЯТО Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ РАЗПРОСТРЕ НА ПОВЕЧЕ КОНТИНЕНТИ --- Израел и Америка . Taka , ê puskajte samo sigurna informaciq

INER
преди 43 минути

RENI е права, точна!

Против
преди 44 минути

Ами пишете повече за оная обрязан евреин- ЦИОНИСТ ! Нека гори в Ада на Вечната Клада ! Избил десетки хиляди невинни хора, разрушил градовете им ! Трябва да бъде задържан и осъден от съда в Хаха за престъпления срещу ЧОВЕЧЕСТВОТО ! Доживотен затвор за тая гадна гадина !

Анти
преди 43 минути

ПЪЛЕН БОЙКОТ НА ВСИЧКО ЕВРЕЙСКО ! КОВАРНИ ИЗРОДИ !

