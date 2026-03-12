Пожар в руска петролна база след атака с украински дрон

Украинска атака с дрон е предизвикала пожар в руска петролна база в Краснодарския край. Огънят е избухнал след като на мястото са паднали отломки от безпилотен летателен апарат, съобщиха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на информация от местните власти.

По предварителни данни няма пострадали. Инцидентът е станал през нощта на фона на серия от атаки с дронове в региона.

Според областния оперативен щаб на Краснодарския край пожарът е възникнал в петролна база в Тихорецки район. Огънят е обхванал площ от около 150 квадратни метра.

„В погасяването на пожара бяха включени 83 души и 26 единици техника“, се казва в съобщение на оперативния щаб.

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са свалили общо 80 украински безпилотни летателни апарата.

По данни на министерството най-много от тях - 30 дрона - са били неутрализирани над Краснодарския край.

