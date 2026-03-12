Ирански катери подпалиха танкери в Персийския залив

Ирански катери, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували два танкера с гориво в иракски води, като са ги подпалили и са убили един член на екипажа. Нападението е част от серия удари срещу търговски кораби в Персийския залив, съобщиха пристанищни служители, морски охранителни компании и фирми за оценка на риска, цитирани от Ройтерс.

Инцидентите идват на фона на рязка ескалация на конфликта между Иран и силите на САЩ и Израел. Според данни на морски източници най-малко 16 кораба вече са били поразени в региона от началото на боевете.

Атаки срещу танкери край Ирак

Корабите, които са били нападнати късно през нощта в Персийския залив близо до Ирак, са "Сейфсий Вишну", плаващ под флага на Маршаловите острови, и "Зефирос". И двата танкера са били натоварени с гориво в Ирак, съобщиха двама иракски пристанищни служители.

Един от служителите по сигурността на пристанището съобщи, че спасителни екипи са извадили тялото на чуждестранен моряк от водата. "Извадихме тялото на чуждестранен член на екипажа от водата", каза той, като уточни, че издирването на други изчезнали моряци продължава. Засега не е ясно към кой от двата танкера е принадлежал загиналият.

Данни на Лойдс Лист Интелиджънс показват, че търговският оператор на "Сейфсий Вишну", базиран в САЩ, е "Сейфсий Транспорт Груп", а бенефициентният оператор е "Сейфсий Груп".

Кой стои зад танкера "Зефирос"

Източник от иракската пристанищна охрана съобщи, че "Зефирос" плава под флага на Малта и е предоставил на Ройтерс списък с имената на членовете на екипажа.

Според данни на Лойдс Лист Интелиджънс регистрираният собственик на танкера е "Зефирос Трейдинг С.А.". Данните показват още, че базираната във Великобритания "Сигнъс Танкерс Лимитид" е търговският оператор на кораба, а семейната група компании "Джордж&Васибис Майкъл", един от ключовите играчи в гръцкото корабоплаване, е бенефициентният собственик.

От "Сигнъс Танкерс" не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Ормузкият проток под заплаха

Иранските революционни гвардейци предупредиха, че всеки кораб, преминаващ през Ормузкия проток, може да бъде атакуван. Това е едно от най-натоварените стратегически морски трасета в света, през което се транспортира около една пета от глобалния петрол.

Корабоплаването в Персийския залив и през тесния проток е почти спряло, след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари. Напрежението в региона вече доведе до рязък скок на световните цени на петрола до нива, невиждани от 2022 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да засили ударите срещу Иран, ако Техеран продължи да пречи на преминаването на кораби през стратегическия проток.

Удар по тайландски товарен кораб

Сухотоварният кораб "Маюрий Нарий", плаващ под тайландски флаг, също е бил ударен от два снаряда с неизвестен произход, докато е преминавал през Ормузкия проток по-рано в сряда. Ударите са предизвикали пожар и са повредили машинното отделение, съобщи операторът на кораба "Прешъс Шипинг".

От компанията заявиха, че трима членове на екипажа са в неизвестност и се предполага, че са останали заклещени в машинното отделение.

"Компанията работи с компетентните власти за спасяването на тези трима изчезнали членове на екипажа", заявиха от "Прешъс Шипинг". Останалите 20 моряци са били евакуирани безопасно и се намират на брега в Оман.

Снимки, разпространени от тайландския флот, показват дим, излизащ от задната част на кораба.

Иранските революционни гвардейци съобщиха в изявление, публикувано от агенция Taсним, че корабът е бил "обстрелян от ирански изтребители". Това предполага първо пряко участие на гвардейците във въздушни удари, след като досега те са използвали предимно ракети и дронове.

Още кораби поразени в Персийския залив

Контейнеровозът "УАН Маджести", плаващ под японски флаг, също е получил леки повреди от снаряд с неизвестен произход. Инцидентът е станал на около 25 морски мили северозападно от Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства, съобщиха две компании за морска сигурност.

Трети кораб - товарният "Стар Гуинет", също е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на около 50 морски мили северозападно от Дубай. Снарядът е повредил корпуса на плавателния съд, който плава под флага на Маршаловите острови.

Компанията за управление на морски рискове "Вангард" съобщи, че екипажът на кораба е в безопасност.

Междувременно американският флот е отхвърлил почти ежедневните искания от корабната индустрия за военен ескорт през Ормузкия проток. Според източници, цитирани от Ройтерс, рискът от нови атаки остава твърде висок на този етап.

