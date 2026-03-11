Тръмп каза кого обича и кого - не

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, докато напускаше Белия дом в сряда, че не се притеснява от подкрепяни от Иран атаки на американска територия.

Тръмп също така каза, че всички кораби на Иран за поставяне на мини са били унищожени заедно с флота на режима. „Унищожихме почти всички техни кораби за мини за една нощ… практически целият им флот вече го няма", съобщава www.jpost.com.

ФБР е предупредило полицейските управления в Калифорния за възможен ирански отговор чрез атаки с дронове срещу западното крайбрежие.

Според информацията бюрото е получило данни, че от началото на февруари 2026 г. Иран може да е планирал изненадваща атака с дронове от неидентифициран кораб край бреговете на САЩ, насочена към неопределени цели в Калифорния, ако Вашингтон извърши удари срещу страната.

От ФБР уточняват, че няма допълнителни данни за времето, средствата, целите или извършителите на евентуалната атака, предаде БТА.

Освен това американският президент призова петролните компании да използват Ормузкия проток, за който се съобщава, че е бил затворен от Иран чрез подводни мини.

Съобщението за затварянето на протока накара Международната агенция по енергетика, заедно с повечето световни сили, да освободят рекордно количество петрол от стратегическите резерви, за да се справят с потенциална криза във веригата за доставки и рязък скок на цените на петрола.

Международната агенция по енергетика одобри освобождаването на приблизително 400 милиона барела петрол – повече от два пъти над количеството, което беше пуснато на пазара при началото на войната между Украйна и Русия през 2022 г.

Тръмп спомена и текущата си виртуална среща на Г-7, като заяви: „Току-що разговарях с лидерите на различни държави и те казаха, че никога не са виждали нещо подобно. Изградих това по време на първия си мандат и не осъзнавах, че ще го използвам толкова много, но ние имаме най-силната армия в света, без никакво сравнение.“

Американският президент коментира и операцията срещу Иран, като каза, че режимът плаща за „47 години щети, нанесени на света“ и че САЩ „ги удариха по-силно, отколкото практически която и да е държава е била удряна в историята, и още не сме приключили“.

В отделен коментар Тръмп се позова на отказа на Испания да позволи на американските военни да използват техни бази за операцията „Epic Fury“, като заяви: „Мисля, че се държат много зле, изобщо не е добре…Много зле се отнасят към НАТО. Те са защитени, но не искат да плащат своя справедлив дял. Хората в Испания са фантастични. Лидерите им обаче не са толкова добри.“

Накрая той заяви, че Ливан има прекрасни хора, но проблем с „Хизбула“: „Обичаме Ливан. Обичаме народа на Ливан. „Хизбула“ е бедствие от много години.“

