Тръмп поиска ограничителна заповед срещу Мелони с меме
Продължава да се закача с италианския премиер
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Продължава да се закача с италианския премиер
Причината е подкрепата за Украйна
Забравените богатства на българската земя са спасението ни
Пекин реагира с челен удар срещу Г-7 заради контрола
Ето как нарече и Русия
Има загинал в Суми
Нетаняху заяви, че ще останат на ливанска територия „толкова дълго, колкото е необходимо“
Лидерите обещаха нов удар по петрола и газа на Москва, защита на украинската териториална цялост и преследване на финансовите канали на престъпността
Разговорът между Тръмп и Зеленски даде предпазлива надежда, но новите санкции срещу Русия остават предмет на трудни преговори
Лидерите на най-развитите икономики се събраха във Франция
Той е говорил с Тръмп за среща и в САЩ
Отварянето на Ормузкия проток след мирното споразумение между САЩ и Иран влиза в дневния ред на лидерите, а Зеленски е поканен като гост
Ескалация в Женева изглежда неконтролируема
Форумът във френския курорт е последната голяма среща под председателството на Еманюел Макрон и се провежда 23 години след бурния Г-8 от 2003 г.
Нашата обща цел, свързана с мира в Европа, остава в дневния ред, подчерта той
Украйна, Иран и нестабилната политика на Тръмп доминират срещата на външните министри
Коментира атаки на Иран срещу САЩ
То е свързано с отношенията с Русия
Борсите очакват проточване на конфликта в Близкия изток
В швейцарския ски курорт ще пристигнат 64 държавни и правителствени ръководители