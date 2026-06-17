Израел пак удари Ливан, Тръмп се поядоса

Израелските военновъздушни сили са извършили нови удари в Южен Ливан въпреки засилващите се критики от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп към действията на Израел в страната.

Според ливанската държавна информационна агенция NNA израелски изтребители са атакували района Набатие ал Фаука и покрайнините на съседния град Кфар Тебнит. Към момента израелската армия не е коментирала конкретните удари, но по-рано заяви, че операциите ѝ са насочени срещу подкрепяната от Иран групировка Хизбула.

Напрежението идва дни след обявеното в неделя споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта. Текстът на документа все още не е публикуван официално, но според посредника Пакистан в него присъстват и клаузи, свързани с Ливан.

На срещата на Г-7 американският президент отправи необичайно остра критика към израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Той трябва да бъде по-отговорен по отношение на Ливан“, заяви Тръмп, като добави, че Израел се сражава срещу „Хизбула“ твърде дълго и че „твърде много хора загиват“.

Въпреки дипломатическите усилия, както Израел, така и „Хизбула“ продължиха размяната на удари след обявяването на американско-иранското споразумение. Още в неделя израелски въздушен удар по Бейрут, извършен в отговор на ракетна атака на „Хизбула“, постави под напрежение преговорите по финализирането на документа.

Тръмп подчерта, че поддържа „отлични отношения“ с Нетаняху, но призна, че не одобрява някои от последните действия на Израел.

„Не ми хареса атаката. Беше прекалена“, каза американският президент.

От своя страна Нетаняху заяви, че израелските сили ще останат на ливанска територия „толкова дълго, колкото е необходимо“.

Междувременно външният министър на Иран Абас Арагчи предупреди, че Техеран ще разглежда всяка нова израелска атака срещу Ливан или продължаващо военно присъствие в страната като нарушение на временното споразумение със САЩ.

Очаква се меморандумът за разбирателство между Вашингтон и Техеран да бъде подписан в петък в швейцарския курорт Бюргенщок.

Тръмп обяви, че вероятно ще представи публично текста на споразумението и увери, че то гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. Според него договореностите ще доведат и до свободно корабоплаване през Ормузкия проток.

Американският лидер сравни новото споразумение с ядрената сделка от 2015 г., известна като Съвместен всеобхватен план за действие, договорена по време на президента Барак Обама. По силата на този договор Иран ограничи ядрената си програма срещу облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства.

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