Гневът расте! 22 европейски държави срещу мигрантите

Лидерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които италианският министър-председател Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояха днес за провеждането на спешна видеоконференция след нахлуването на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута на северноафриканското крайбрежие, предаде Франс прес, цитирана от Нова тв.

"Не можем да допуснем масово и неконтролируемо преминаване на границите, превръщането на миграцията в оръжие или други хибридни заплахи, които създават погрешното впечатление, че е възможно да се влезе нелегално в Европейския съюз. Друга погрешна представа е, че същото нелегално влизане може да се превърне в напълно законно право на пребиваване", заявиха лидерите на 22-те страни в отворено писмо до ирландското председателство на Съвета на ЕС, до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

европейската версия на изданието "Политико" писмото е подписано и от България.

"Събитията през последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище", посочват още лидерите.

Писмото е подписано от лидерите на България, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция, пише европейската версия на изданието "Политико".