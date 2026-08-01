Украински дронове пратиха руски кораб на дъното, в Кремъл бесни

Два украински дрона удариха и потопиха руския контейнеровоз „Янина“ в Черно море през нощта. Всички 17 членове на екипажа са успели организирано да напуснат кораба и са спасени. Москва нарече нападението „пиратство и морски грабеж“, докато Киев потвърди, че плавателният съд е бил умишлено атакуван като санкционирана руска цел.

Според ръководителя на „Росатом“ Алексей Лихачов корабът е превозвал цивилни товари, сред които замразени храни и строителни материали. „Янина“ е управляван от корабната компания ФЕСКО, която е част от структурата на руската държавна ядрена корпорация.

„Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж“, заяви Лихачов.

Руската страна твърди, че корабът е бил поразен от два украински дрона в близост до пристанището Новоросийск. След ударите плавателният съд започнал да потъва, но моряците успели да го напуснат навреме.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди потапянето, но представи коренно различна версия за характера на целта. По думите му „Янина“ е санкциониран руски контейнеровоз, а ударът е част от операциите срещу обекти, подпомагащи военните действия на Москва.

„Благодарение на точните действия на нашите сили за отбрана корабът беше изпратен на дъното“, заяви Зеленски.

Той благодари на украинците, които „връщат войната в Русия“, и подчерта, че Киев атакува инфраструктура, използвана за поддържане на руската военна машина.

През същата нощ подразделения на Службата за сигурност на Украйна са нанесли удари и по инфраструктурата на три петролни рафинерии в руската република Башкортостан, на близо 1600 километра от украинската граница. Над рафинерията „Башнефт-Уфанефтехим“ в Уфа е бил забелязан гъст черен дим.

„Тези рафинерии преработват милиони тонове петрол годишно. Благодаря за точността“, заяви украинският президент.

Нападението срещу „Янина“ бележи ново изостряне на битката в Черно и Азовско море. През последните седмици двете страни засилиха ударите срещу търговски кораби и пристанищна инфраструктура, като взаимно се обвиняват, че използват цивилното корабоплаване за военни доставки. При друг удар през юли международен товарен кораб потъна край Одеса, след като според украинските власти беше поразен от Русия.