Ирански дронове атакуваха ключови обекти в Кувейт

Въоръжените сили на Кувейт съобщиха, че са засекли и унищожили вражески дронове, проникнали във въздушното пространство на страната. Според кувейтската армия атаката е извършена от Иран и е била насочена срещу няколко ключови обекта. Ударени са държавно съоръжение в северната част на Кувейт и собственост на цивилна компания на стратегическия остров Бубиян. Няма загинали и ранени, но падащи шрапнели са причинили материални щети.

Отломки паднаха върху няколко обекта

Кувейтските военни не съобщиха колко дрона са участвали в нападението и какъв тип са били използваните машини. Част от въздушните цели са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана, а компетентните служби са започнали огледи на засегнатите места.

Армията увери, че остава в пълна бойна готовност и продължава да наблюдава въздушното пространство. Властите многократно призовават населението да не се приближава до паднали отломки и да следи единствено официалните съобщения.

Кувейтската противовъздушна отбрана вече отблъсна няколко мащабни атаки през последните месеци. При един от ударите през юли бяха прихванати балистични и крилати ракети и 33 въоръжени дрона, а падащите шрапнели нанесоха щети в жилищни и промишлени райони. Четирима военнослужещи от военноморските сили бяха ранени.

Стратегически остров в центъра на напрежението

Бубиян е най-големият остров на Кувейт и се намира в северозападната част на Персийския залив, близо до границата с Ирак. Там се изгражда стратегическото пристанище „Мубарак ал Кабир“, а районът е важен за морските маршрути, петролната инфраструктура и сигурността на страната.

Островът вече беше поставен в центъра на остро напрежение между Кувейт и Техеран. През май кувейтските власти арестуваха четирима души, за които заявиха, че са свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и са опитали да проникнат на Бубиян по море. При последвалата престрелка беше ранен кувейтски военнослужещ.

Иран отхвърли обвинението за подготвяна враждебна операция и заяви, че задържаните са моряци, попаднали в кувейтски води след проблем с навигацията. Кувейт обаче връчи протестна нота на иранския посланик и обяви, че си запазва правото да защити своя суверенитет.

Войната обхваща все повече държави

Новата атака е част от поредното изостряне на продължаващия вече пет месеца конфликт между САЩ и Иран. Кувейт, който е домакин на американски военни части, се превърна в една от най-често атакуваните държави в Персийския залив.

При предишен ирански удар сграда на китайска компания в северната част на Кувейт беше тежко повредена, а един работник загина. Атаката последва нова вълна от американски удари срещу командни центрове, ракетни съоръжения и позиции на иранската Революционна гвардия.

Напрежението вече засяга и морския трафик през Ормузкия проток, през който в мирно време преминава около една пета от световните доставки на петрол и природен газ. Броят на корабите по този маршрут е спаднал рязко, а продължаващите атаки поддържат високи цените на горивата и увеличават риска за световните вериги за доставки