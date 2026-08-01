Български шофьор оцеля в огнен сблъсък в Гърция

Български шофьор оцеля по чудо при тежка челна катастрофа между два камиона на магистралата Атина-Ламия, става ясно от съобщение на гръцки медии.

След сблъсъка край Мартино неговият товарен автомобил избухнал в пламъци и изгорял напълно, но водачът успял да напусне кабината невредим. Шофьорът на другия камион е загинал на място, а пътувалият с него човек е леко ранен. Движението беше спряно и в двете посоки.

Трагедията се разиграла малко след 7 часа сутринта на 123-ия километър от магистралата в платното към Атина. Според първоначалните данни камионът, управляван от българина, преминал през бетонната разделителна преграда и навлязъл в насрещното движение.

Последвал челен сблъсък с другия тежкотоварен автомобил. Ударът бил толкова силен, че едната машина излетяла извън пътното платно и се преобърнала. Нейният водач останал затиснат и загинал на място.

Българският камион бил обхванат от огън почти веднага след катастрофата. Шофьорът обаче реагирал навреме, успял да отвори кабината и да се отдалечи, преди пламъците да погълнат цялото превозно средство.

В гасенето се включили 15 пожарникари с шест специализирани автомобила. Заради опасността огънят да се прехвърли върху изсъхналата растителност покрай магистралата били изпратени и два противопожарни самолета.

Катастрофата наложила пълно прекъсване на движението и в двете посоки. Пътната полиция пренасочила автомобилите по обходни маршрути, докато пожарникарите потушавали пламъците, а спасителните екипи работели на мястото на трагедията.

Причините, поради които българският камион е преминал през разделителната преграда, все още не са установени. Гръцките власти разследват точния механизъм на сблъсъка, като подчертават, че първоначалната версия предстои да бъде потвърдена.