Защо след почивка започваме да говорим с чужд акцент?

Някои хора се връщат от почивка със сувенири. Други – с нов акцент, различен стил на обличане или чужди думи, които изведнъж започват да използват в ежедневието си.

Макар това често да предизвиква усмивки и подигравки, психолози и социолози твърдят, че зад явлението стои напълно обясним механизъм.

В социалните мрежи не липсват шеги с туристи, които след няколко дни в Лондон започват да казват „bollocks“, след седмица в Италия говорят с ръце, а след ваканция във Франция произнасят дори „Airbnb“ с типичен френски акцент.

Неусетно копираме хората около себе си

Според специалистите човек несъзнателно имитира начина на говорене, жестовете и поведението на хората, с които общува. Колкото по-дълго прекарваме на едно място, толкова по-лесно възприемаме местните особености.

Клиничният психолог д-р Шарлот Ръсел обяснява, че това често е начин да запазим емоционалната връзка с мястото, което ни е впечатлило.

По думите ѝ някои хора започват да използват чужди думи или навици, защото така съхраняват спомените и чувството, което са изпитали по време на пътуването.

Когато пътуването се превърне в част от самоличността

Според антрополога проф. Гарет Баркин има и друга причина. Някои туристи възприемат чуждите навици, за да покажат, че са космополитни, опитни пътешественици или че принадлежат към определена култура.

Френският философ Рене Жирар описва това явление като „миметично желание“ – стремеж не просто да посетим дадено място, а да станем част от него, като копираме начина, по който говорят и се държат местните хора.

Социалните мрежи също имат роля

Според експертите Instagram, TikTok и останалите социални платформи допълнително насърчават подобно поведение. Все повече хора не искат само да покажат къде са били, а и да демонстрират, че са възприели част от местната култура.

Затова след ваканция не е необичайно някой да започне да използва чужди изрази, да промени стила си на обличане или дори леко да промени произношението си.

Специалистите обаче подчертават, че в повечето случаи тези промени са временни и постепенно изчезват след завръщането към обичайното ежедневие.