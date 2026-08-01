Мястото, където всеки може да си тръгне с диамант в джоба

Ако някой ви каже, че можете да си тръгнете от парк с истински диамант в джоба, вероятно ще решите, че е шега. Но в американския щат Арканзас това е напълно законно. Срещу билет за вход всеки посетител получава шанс да копае за скъпоценни камъни, а всичко, което открие, остава негова собственост.

Това не е легенда, а реалност в Crater of Diamonds State Park („Кратерът на диамантите“) в американския щат Арканзас. Това е единственият обществен парк в света, където посетителите могат сами да търсят естествени диаманти директно от мястото, където са достигнали до земната повърхност след вулканично изригване, пише Dir.bg.

Преди повече от 100 милиона години мощна вулканична експлозия изтласква магма от дълбините на Земята. Заедно с нея на повърхността се появяват диаманти и други скъпоценни минерали, образувани под огромно налягане в земната мантия.

Днес древният кратер заема площ от около 150 декара, а служителите на парка редовно обработват почвата с трактори, за да извадят на повърхността нови пластове, в които могат да се крият ценни камъни.

От откриването на парка през 1972 г. досега посетителите са намерили над 37 000 диаманта. Средно всеки ден някой открива между един и два диаманта, като най-често те са прозрачни, жълти или кафяви.

Всичко намерено остава ваше

Правилата са изключително прости. Всеки може да носи свои ръчни инструменти – лопати, кофи и сита, или да ги наеме на място. Единственото ограничение е използването на моторни и електрически машини.

Не само диамантите, но и всички намерени аметисти, гранати, ясписи, кварц и други минерали стават собственост на откривателя им.

В специалния Център за открития експерти безплатно проверяват всеки намерен камък. Ако той се окаже истински диамант, специалистите го измерват, претеглят и издават официален сертификат за автентичност.

През годините именно обикновени туристи са откривали някои от най-ценните диаманти в парка, доказвайки, че понякога късметът наистина се крие само на няколко сантиметра под краката ни.