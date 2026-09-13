Азербайджан удари джакпота. Износът скочи над 20 пъти
Ювелирният бум е икономическото чудо в Баку
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Ювелирният бум е икономическото чудо в Баку
Трябва сам да си го изкопаеш
Новият ритуал на модерния пътешественик
Това каза българският гемолог Ася Гардели
Невероятното бижу може да достигне 40 милиона долара
87.816 кг злато, сребро и скъпоценни камъни са на тезгяха
Невижданите мита на Тръмп за Индия удариха диамантите
Назовават улиците с имена на скъпоценни камъни В истинско съкровище е на път да се превърне варненският квартал "Виница-Север", след като улиците му...
Направените по поръчка предмети са най-ценни
3 млн. долара е най-високата сума, платена за чифт обувки. Моделът е вдъхновен от обеците на холивудската актриса от 40-те години Рита Хейуърт. Обувки...
Най-скъпата писалка в историята на човечеството носи името Aurora Diamante и е оценена на 1 470 600 долара. Компанията, която я произвежда, прави само...
Най-бляскавият костюм в света беше представен неотдавна от създателите му от Морфсют. Дрехата, която покрива тялото от главата до петите, включително...
Aлпинист от Франция намери сандъче със скъпоценни камъни, докато се катерел по ледника на връх Монблан, информира френското издание на TheLocal. План...
Лондон. 1227 долара струва най-скъпият кейк в света. Той бе представен в Лондон като част от Националната къпкейк седмица, организирана от "Food Netwo...