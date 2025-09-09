Бургаската митница обявява търг за конфискувани бижута

87.816 кг злато, сребро и скъпоценни камъни са обявени от Териториална дирекция "Митница Бургас" за публична продажба чрез търг с тайно наддаване, съобщава marica bg.

Накитите са задържани на ГКПП "Капитан Андреево" през периода от 2016 до 2022 г. и за тях вече са приключили производствата, водени от ТД "Митница Бургас".

Желаещите ще наддават за бижута от благородни метали, златни монети, кюлчета и скъпоценни камъни. Те са задържани при опити да бъдат пренесени контрабандно през границата на страната. Част от тях били скрити в тайници и фабрични кухини на превозни средства. Други са иззети от изобретателни пътници.

За 11.904 кг златни накити, облепени като пояси около телата на трима мъже, влизащи в страната от Турция с микробус за Украйна, разказват митничари. Други 5.325 кг златни и сребърни бижутерийни изделия са открити в дамската чанта и бельото на пътничка в автобус по маршрут от Турция за Румъния.

В дамска чанта и бельото на пътничка, служителите открили скъпоценни камъни с различни карати, сред които естествени диаманти, топаз, сапфир, брилянти.

Предметите са разделени ч 17 групи. Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление по образец за всяка група поотделно, както и ценово предложение. За участие в търга се внася и депозит за всяка група от стоки.

"Необходимо е купувачите да притежават разрешение за извършване на сделки с благородни метали, съгласно чл.13 от Валутния закон. За стоките с несъюзен митнически статус, спечелилият ще трябва да плати и дължимите мита и ДДС", уточниxа от Агенция "Митници".

Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на ТД "Митница Бургас" в Свиленград.

Пълна информация за търга е публикувана на интернет страницата на Агенция "Митници" в секция "Публични продажби и търгове" - "Публични продажби по ДОПК".

